lifecell выступил против просьбы президента Американской торговой палаты в Украине (АСС) об отсрочке решения касательно снижения ставки интерконнекта. По мнению оператора, такая просьба создает давление на Министерство юстиции и противоречит принципам рынка, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, президент АСС в Украине Андрей Гундер в концемая подписал письмо министру юстиции, в котором призывал повременить с решением, принятым Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, 19 мая. По плану НКРСИ, уменьшение таксы интерконнекта на треть должно поспособствовать снижению стоимости звонков между сетями операторов.

В lifecell не одобряют это письмо, поскольку решение о снижении таксы было согласовано как участниками рынка, так и регуляторными органами. Докумен, направленный в Минюст, по мнению оператора, перечит принципам рынка, поскольку отображает позицию только одного его участника.

В компании говорят, что снижение таксы за терминацию трафика поможет создать более благоприятную конкурентную среду на рынке. А действия ACC, считают в lifecell, выглядят как способствование интересам «одного из крупнейших операторов, который пытается сдерживать развитие конкурентного рынка в Украине». Вероятно, речь идет о Киевстаре, который выразил обеспокоенность возможным снижением доходов телеком-отрасли из-за решения НКРСИ.

«Все страны-члены ЕС снизили ставки интерконнекта до уровня себестоимости в течение трех лет. В Украине ее регулируют уже пятый год (с 2015 года) — однако до сих пор ее снижение даже не до себестоимости (в 4 раза), а с 12 до 8 копеек (в 2,5 раза выше себестоимости) вызывает сопротивление», — сказано в пресс-релизе lifecell.

В связи с вышеперечисленными факторами оператор выступает против таких действий ACC и призывает придерживаться принципов, установленных самой же Палатой для своей деятельности. В частности, lifecell акцентирует внимание на двух принципах: поощрении реформ, направленных насоздание равных возможностей для бизнеса в Украине, а также на готовности ACC быть дискуссионной площадкой для своих членов и способствовать достижениям общих целей.

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