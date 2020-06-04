В этом году Молодежный фестиваль телевизионных проектов «ИнтерФильмФест» будет проходить уже в седьмой раз. С каждым годом его география расширяется. Так, в прошлом году на суд жюри фестиваля было подано около сотни работ от конкурсантов из разных уголков Украины и мира. В этом году из-за непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса, оргкомитет фестиваля продлил сроки приема заявок до 20 июня.

Работы принимаются в пяти категориях:

пилоты телевизионных проектов и сериалов;

документальные фильмы;

социальные ролики;

короткометражные фильмы;

анимация.

Подать заявку на участие может любой желающий. Победители «ИнтерФильмФеста-2018» – команда Bad Rabbits Foundation из Хмельницкого – признаются: приняли участие, потому что в этом фестивале – минимум ограничений по формату. «Когда нас объявили победителями, эмоции перевалили через край, – вспоминает представитель команды, режиссер и сценарист Дмитрий Милиенко. – Мы думали, что победа достанется слушателям «Интершколы», и были приятно удивлены, что Гран-при дали простым ребятам из Хмельницкого».

После окончания приема работ их просматривает профессиональное жюри и формирует шорт-лист из лучших проектов. В прошлом году в него вошли 12 работ. Дальше – голосуют зрители, ведь все эти проекты делаются прежде всего для них. Ссылки на видео публикуются на cайте телеканала «Интер». Любой человек может стать членом зрительского жюри.

Авторы проекта-победителя получают приз, который способствует их профессиональному росту. Победитель «ИнтерФильмФеста-2017» Хачатур Василян ездил на Венецианский кинофестиваль. В 2018 году наградой для команды Bad Rabbits Foundation стала поездка на фестиваль документального кино в Йиглаве (Чехия). Режиссер Павел Цыбенко, завоевавший в 2019 году Гран-при за короткометражный фильм «Автоответчик», получил фестивальный абонемент на Одесский Международный кинофестиваль. Каким будет главный приз «ИнтерФильмФеста-2020», организаторы пока держат в секрете.

Также среди призов – сертификат на бесплатное обучение в «Интершколе». Возможность подтянуть сценарное мастерство, улучшить навыки монтажа, научиться операторскому делу – хороший бонус для тех, кто хочет развивать свой талант. Кроме того, работы, попавшие в шорт-лист фестиваля, показывают в эфире телеканалов Inter Media Group.

«Мы приглашаем талантливых, смелых, креативных ребят к участию в фестивале, – говорит представитель оргкомитета «ИнтерФильмФеста», руководитель службы по работе с персоналом телеканала «Интер» Алена Шевченко. – Нам важно новое, оригинальное видение, ведь именно такие люди развивают телевидение и делают рейтинговые и нужные зрителю проекты. А еще молодежное творчество и молодежное видение – действенное средство от всех болезней общества. Мы предпочитаем смотреть в будущее сквозь призму талантливых работ».

Подать заявку на участие в «ИнтерФильмФесте-2020» можно здесь.

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