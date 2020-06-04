Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в Перечень иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины. Регулятор обновил информацию о стране-правообладателе телеканала History, сообщается на сайте Нацсовета.

Согласно данным, Нацсовет получил информацию о смене юрисдикции телеканалов Тhe History Channel (Europe) та The History Channel Europe HD. В перечне иностранных программ страной-правообладателем этих каналов значилась Великобритания.

Сообщается, что компания AETN (A&E Television Networks) UK (дочерняя компания британской AETN) вернула предварительные разрешения на вещание британскому регулятору Ofcom, а компания AETN UK Germany GmbH получила разрешение от немецкого регуляторного органа на распространение программы History EU. Теперь «редакционные решения» по поводу программ будут приниматься в Германии. Об этом Нацсовету сообщила ООО «МБГ ЮА» как представитель компании A&E Television Networks LLC (США).

Исходя из полученных данных, Нацсовет обновил информацию о History EU в перечне иностранных программ, указав Федеративную Республику Германию как страну-правообладателя. К слову, мониторинг канала регулятором, показал, что никаких нарушений в его эфире нет.

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