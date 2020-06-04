Согласно данным исследования, проведенного компанией Deloitte, большинство руководителей сетей прогнозирует, что современные технологии беспроводной связи – WiFi 6 и 5G – обеспечат трансформацию их компаний. Данная информация опубликована в материалах подготовленного экспертами Deloitte «Исследования современных вариантов внедрения беспроводных технологий», в рамках которого были опрошены 415 руководителей сетей, работающих на территории Соединённых Штатов. Результаты опроса показывают, каким образом зарождающиеся новые технологии беспроводных сетей, такие как WiFi 6 (известный также как 802.11ax) и 5G, с точки зрения руководителей сетей, меняют представление предприятий о своей сети.

Эксперты Deloitte обнаружили, что 86% всех руководителей сетей считают, что современные технологии беспроводной связи смогут трансформировать их компании в течение трёх лет; помимо этого, 79% руководителей уверены, что это позволит изменить всю индустрию. Авторы отчёта предполагают, что предприятия стремятся получить конкурентное преимущество, и поэтому рассматривают новые сетевые и беспроводные технологии в качестве гарантии обеспечения им преимущества перед другими компаниями.

Ещё один интересный вывод заключается в том, что стремление внедрять новые технологии не мотивируется вопросами производительности сети. Эксперты Deloitte установили, что как минимум четверо из пяти топ-менеджеров сетей вполне «удовлетворены» обычной производительностью своей сети – в частности, её надёжностью, скоростью передачи данных, временем отклика, покрытием и масштабируемостью. Возраст сети также, по-видимому, не является решающим фактором, и это заставляет экспертов Deloitte прийти к выводу, что преимущества новых сетевых технологий перевешивают даже мощность сетей, построенных за последние несколько лет.

Авторы отчёта Deloitte утверждают: «Современные технологии беспроводной связи, вероятно, станут неотъемлемой частью структуры, которая в эру гиперсвязи объединит миллиарды устройств, машин и людей. Они обещают принести существенные улучшения показателей производительности – таких, как более высокие скорости, увеличенная ёмкость данных, меньшее время отклика, большая плотность устройств и более точное определение местоположения, которые сделают беспроводную связь крайне привлекательной альтернативой проводным сетям для проектов, которым требуется высокая пропускная способность, и которые чувствительных ко времени. […] В целом, руководители сетей не рассматривают технологии 5G и Wi-Fi 6 просто как дополнительные усовершенствования беспроводных сетей предыдущих поколений; они видят в них широкие возможности для изменения работы своих предприятий, а также качества продуктов и услуг, которые они предлагают».

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