Количество подписчиков услуг мобильной связи в стандарте 5G в Южной Корее перевалило за отметку 6 миллионов. Такие данные за апрель – то есть, спустя год после запуска данной услуги в стране – представило южнокорейское правительство.

По состоянию на конец апреля текущего года количество пользователей 5G в Южной Корее достигло отметки в 6.34 миллиона, показав рост на 7.8% в сравнении с предыдущим месяцем, — говорится в отчёте, подготовленном Министерством науки и ИКТ.

Напомним – в апреле 2019 года три общенациональных оператора, работающих на рынке Южной Кореи, – SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Corp. – ввели в эксплуатацию коммерческие мобильные сети в стандарте 5G и с тех пор вели активную промо-кампанию по продвижению своей новой услуги среди владельцев смартфонов премиум-класса.

По данным министерства, доля компании SK Telecom среди абонентов 5G по состоянию на апрель составила 45%. Далее в рейтинге расположились KT с 30.3% и LG Uplus с 24.7%.

Общее количество пользователей услуг мобильной связи в различных стандартах (от 2G до 5G) составило в Южной Корее по данным министерства на конец апреля 69.35 миллиона.

Из этого следует, что доля подписчиков услуги 5G в общей абонентской базе пользователей мобильной связи, проживающих в стане, составляет примерно 10%.

Согласно заявлениям южнокорейского правительства, местными операторами уже установлено по всей территории страны в общей сложности 115 000 базовых станций, работающих в стандарте 5G.

В июне 2018 года в Южной Корее был проведен тендер, в ходе которого были распределены частоты в диапазонах 3.5 ГГц и 28 ГГц. Правительство выделило в общей сложности 280 мегагерц в диапазоне 3.5 ГГц и 2 400 мегагерц в диапазоне 28 ГГц. Весь этот спектр был разделён, соответственно, на 28 блоков и 24 блока.

Лицензии на частоты в диапазоне 3.5 ГГц были выданы на срок в 10 лет, а лицензии в полосе 28 ГГц – на срок в пять лет.

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