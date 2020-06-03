Саудовская Аравия возглавила международный рейтинг стран по показателю скорости загрузки данных в сетях 5G. Швейцарии в свою очередь принадлежит лидерство по скоростям скачивания данных в 5G-сетях на территории Европы.

Существующие в настоящее время скорости передачи данных в сетях 5G в странах Европы и Ближнего Востока, лидирующих в сфере развития данной технологии, обеспечивают боле быстрое в сравнении с WiFi скачивание файлов. При этом в семи из восьми ведущих стран мира по темпам внедрения 5G скорость загрузки данных в сетях 5G превышает скорость скачивания данных через WiFi существенно.

Данные исследования, опубликованные OpenSignal, указывают на то, что 5G значительно улучшает скорости передачи данных в пользовательских сетях. И, что ещё более важно, в сети из восьми стран, лидирующих по степени развития сетей 5G, технология 5G позволяет скачивать данные из сети быстрее, чем через WiFi.

«Полученные нами результаты указывают на то, что нам ни в коем случае не следует допускать того, чтобы ни текущая пандемия COVID-19, ни попытки дезинформировать население слухами о якобы вредоносном воздействии 5G не могли остановить развитие сетей 5G, ибо увеличение ёмкости и более высокие скорости, которые обеспечивает технология 5G, являются критичными для обеспечения стабильного подключения пользователей сегодня и в будущем – с учётом прогнозируемого роста сетей», – говорят в OpenSignal.

Европа

Европейским рекордсменом по скоростям скачивания данных в сетях 5G является Швейцария – в этой стране средняя скорость в сетях 5G составляет 201.9 Мбит/сек (при 73.9 Мбит/сек через WiFi). На втором месте расположилась Испания, где скорость скачивания данных в сетях 5G достигает 146.8 Мбит/сек, значительно опережая скорость сетей WiFi (47 Мбит/сек).

Для Великобритании – страны, которая, согласно Cable.co.uk, отстаёт по показателям скорости интернета от двух третей других стран ЕС, также характерен огромный разрыв между скоростью загрузки через WiFi (34.1 Мбит/сек) и скоростью 5G (138.1 Мбит/сек).

Ближний Восток

Саудовская Аравия – лидер мирового рейтинга стран с наиболее быстрым 5G – в настоящее время может похвастаться ошеломляющей скоростью загрузки файлов в сетях пятого поколения – 291.2 Мбит/сек. При этом скорость скачивания файлов через WiFi в этой стране составляет 21.4 Мбит/сек.

На втором месте в мировом рейтинге скоростей 5G расположился Кувейт – скорость скачивания данных через сеть 5G в данной стране составляет 185.1 Мбит/сек, а скорость через WiFi – 26.7 Мбит/сек.

В каждой из упомянутых выше стран скорость передачи данных через WiFi превышает скорость передачи данных через сети 4G – за исключением Саудовской Аравии, где доступная скорость скачивания данных через 4G равна 24.4 Мбит/сек.

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