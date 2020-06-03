Медиасервис MEGOGO эксклюзивно покажет своим зрителям события американской боксерской промоутерской компании Top Rank. Трансляции и архивы боев станут доступны украинцам в течение года, сообщает пресс-служба.

По словам директора по стратегическому развитию MEGOGO Ивана Шестакова, контент, связанный с боксерскими событиями, оказался довольно востребованным среди украинских зрителей. В связи с этим медиасервис решил предоставить своим пользователям доступ к большему количеству поединков.

«Зимой этого года зрители MEGOGO смогли эксклюзивно в Украине посмотреть реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Бой стал одним из самых рейтинговых спортивных событий на MEGOGO. Именно поэтому мы решили предложить нашим пользователям ещё больше профессиональных боксерских событий, – сообщил Иван Шестаков.

Отмечается, что спортивный контент доступен подписчикам пакетов «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная» в разделе «Спорт», а также на интерактивном канале MEGOGO Ринг, запуск которогосостоится уже в скором времени.

Напомним, в России MEGOGO будет эксклюзивно транслировать матчи Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Контент NBA и канал NBA-TV будет доступен пользователям подписок «Максимальная» и «Премиальная».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.