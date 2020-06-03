Онлайн-кинотеатр MEGOGO заключил контракт с Национальной баскетбольной ассоциацией (NBA). Баскетбольные трансляции будут доступны подписчикам сервиса в России, передает Sostav.

Согласно данным, контракт будет действовать до 2023 года. MEGOGO получит эксклюзивные права на трансляцию баскетбольных матчей с ноября текущего года — в это время NBA планирует начать новый сезон.

Контент NBA и канал NBA-TV будет доступен пользователям подписок «Максимальная» и «Премиальная». Кроме того, MEGOGO сможет перепродать права телеканалам, однако, по словам гендиректора компании в России Виктора Чеканова, пока онлайн-кинотеатр это не планирует.

Напомним, в прошлом месяце MEGOGO запустил трансляцию продолжения чемпионата Германии по футболу. Перезапуск сезона Бундеслиги состоялся с 16 мая, именно тогда сервис показал первые игры 26 тура.

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