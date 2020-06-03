Центр исследований и разработок GS Labs, входящий в состав холдинга GS Group) осуществил коммерческий запуск облачного проекта в Канаде. Жители города Торонто смогут получать телевизионный сигнал из Индии с помощью OTT-технологий, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, за основу берутся запросы пользователей из Канады, обрабатываемые обласчным сервисом в дата-центре GS Labs в Санкт-Петербурге. Технология напрямую доставляет зрителям телесигнал из Индии, зашифрованный при помощи системы защиты контента и управления правами DRM DREPLUS и стримеров Flussonic («Эрливидео»).

«Я надеюсь, что мы будем активно развивать сотрудничество с холдингом GS Group. В самом ближайшем будущем мы надеемся завершить интеграцию наших стримеров Flussonic с IPTV/OTT-платформой GS Labs, полноценно интегрировав поддержку функции «ТВ архив» обоими продуктами. Также в работе проект по шифрованию видеонаблюдения и многое другое», — отметил основатель компании «Эрливидео» Максим Лапшин.

По словам представителя канадского оператора Андрея Кошубы, на сегодня индийские каналы доступны зрителям на смартфонах, планшетах и телевизорах на базе Android TV. В дальнейшем поддерживать такой прием сигнала смогут Smart TV последних моделей от компаний LG и Samsung на базе WebOS и Tizen, а также мобильные устройства Apple.

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