Vodafone провел в Черновцах и области перераспределение частотного ресурса на сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот, что позволило расширить сеть LTE1800 с полосы 10 МГц до 15МГц. Как результат — скорость 4G в регионе выросла на 62%, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, несмотря на карантин, модернизация охватила 555 секторов базовых станций на 188 площадках. Непростые условия карантина не помешали оператору модернизировать 4G в ряде городов Украины. В частности, Vodafone ускорил сеть в Харькове, Киеве и Одессе.

«Во время карантина Vodafone также расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях и городе Кропивницкий. Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. На сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в конце мая Vodafon подвел итоги за первый квартал текущего года. С января по апрель оператор увеличил доход, покрытие и количество пользователей data-услуг.

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