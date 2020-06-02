Компания из Индии планирует создать на орбите группировку спутников для раздачи сигнала 5G

В индийской компании Vestaspace Technology, занимающейся производством небольших спутников, озвучили планы, связанные с запуском на орбиту группировки из как минимум 35 спутников с целью раздачи в разные уголки сигнала для сверхскоростных линий связи 5G и запуска решений категории Интернет вещей (IoT).

В компании обещают выпустить бета-версию спутника нового поколения для орбитальной группировки уже в сентябре, а в начале 2021 года запустить свои спутники на низкую околоземную (LEO) и геостационарную (GEO) орбиту.

Как заявили в Vestaspace, недавно компания получила финансирование в размере 10 миллионов долларов от американской компании Next Capital Tech. LLC. В Vestaspace намерены заменить спутниковыми каналами связи традиционные оптико-волоконные линии, обеспечив возможность запуска сверхскоростных сетей 5G по всей территории Индии. Для этого компания уже установила по всей стране восемь наземных станций и 31 000 приёмников данных.

Согласно правилам использования услуг компании, любой человек может передавать и получать данные из сети, просматривая ресурсы интернета. Это можно сделать, купив предварительно карточку, либо заключив прямое соглашение с Vestaspace. В компании опубликовали результаты тестов, проведенных с использованием точной антенны, системы отслеживания, непрерывного луча и передачи клиента между спутниками, во время которых передавалось потоковое HD-видео с задержкой менее 34 мс и скоростью более 400 Мбит/сек.

«Наши автоматические спутники, построенные с использованием передовых технологий на основе искусственного интеллекта, обеспечат глубинные решения для телекоммуникационной отрасли и простых людей, – говорит основатель и генеральный директор компании Vestaspace Technology Арун Кумар Суребан. – Мы стремимся сделать космос доступным для всех, в том числе и для тех, кто когда-то считал, что спутники – это высшая математика. Более того благодаря нашим защищённым каналам связи любой человек сможет также получать доступ к необходимым ему спутникам и погружаться в мир космоса».

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