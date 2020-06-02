OMO systems – украинский стартап, основанный экс-гендиректором провайдера «Триолан» Вадимом Сидоренко и Грантом Даяном в 2019 году, запустил пилотный проект в 263 домах Белой Церкви. Об этом корреспонденду Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Теперь 100 тысяч жителей города могут сделать свое жилье умным: открывать двери подъезда с помощью мобильного приложения или по распознаванию лица, подключить системы безопасности, видеонаблюдения и защиты от потопа не только в квартире, а и в местах общего пользования. При этом стоимость обслуживания меньше цены за интернет.

OMO systems является первой в Европе компанией, которая предлагает технологии умного дома по провайдерской модели. То есть, самостоятельно устанавливает самую дорогую часть системы – хаб – в подъездах домов и объединяет умные устройства в одну сеть. В отличие от коробочных решений, жителям дома не нужно покупать индивидуальный хаб управления для своей квартиры. Достаточно выбрать необходимую услугу и подключиться к ней.

На сегодняшний день в Белой Церкви умная сеть ОМО покрывает 263 многоквартирных дома. Это первый этап глобальной задачи стартапа – сделать технологии умного пространства доступными каждому, у кого есть смартфон.

Компания планирует построить сеть умных домов по всей Украине и сотрудничать с муниципальными службами для автоматизации городской инфраструктуры.

Жители подключенных домов получают такие функции:

Открывать вход в парадное с помощью ключа в мобильном приложении.

Передавать временный ключ гостям и курьерам.

Объединять видеокамеры в систему умного видеонаблюдения.

Обезопасить квартиру, подключив беспроводные датчики открытия дверей, протечки воды или утечки газа.

Установить датчики контроля уровня СО2, климат-контроля, управления освещением и электроприборами.

«Сейчас элементы умного дома воспринимаются как нечто сложное и затратное, но мы знаем, как это изменить. Мы объединили управление датчиками разных производителей в одном мобильном приложении и дали возможность выбирать из тысяч устройств на рынке. А благодаря провайдерскому подходу расходы на автоматизацию жилья снижаются в разы», – прокомментировал Вадим Сидоренко, сооснователь и генеральный директор компании ОМО.

Сеть ОМО работает по протоколу ZigBee. Он ориентирован на приложения с гарантированной безопасной передачей данных и длительной работой устройств от батарей (датчики могут работать от батареек до 2-х лет).

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