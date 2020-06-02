Интернет-ассоциация Украины (ИнаАУ) обратилась в Антимонопольный комитет (АМКУ) с жалобой на Киевстар. ИнАУ предполагает, что оператор ведет недобросовестную конкуренцию, передает InternetUA.

Согласно данным, причиной для жалобы послужила рекламная кампания Киевстар, в частности, бигборды и листовки компании в городе Мариуполь. На них оператор рекламирует свой пакет «Домашний интернет», предлагая бесплатное подключение и абонплату всего 10 грн в месяц.

Эта цена намного ниже той, что была определена за такую услугу в прошлом году в исследовании по заказу ИнАУ. В связи с этим в Интернет-ассоциации полагают, что Киевстар нарушил законодательные условия конкуренции и прибегнул к перекрестному субсидированию одних телекоммуникационных услуг за счет других.

Теперь ИнАУ ожидает, что АМКУ примет соответствующие меры и пресечет незаконные действия Киевстар на территории Мариуполя.

Напомним, в прошлом месяце Киевстар обратился в ряд комитетов Верховной Рады, обеспокоенный возможным снижением доходов телеком-отрасли из-за неэффективных, по его мнению, регуляторных механизмов НКРСИ.

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