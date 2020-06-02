Предприятие «Космическая связь» сообщило о частичном прекращении работы спутника «Экспресс-АМ6». Причиной послужил выход из строя системы охлаждения космического аппарата, передает РИА Новости.

Как известно, еще в марте «Космическая связь» заявила, что больше не может предоставлять широкополосный доступ к интернету через спутник «Экспресс-АМ6», поскольку была вынуждена отключить транспондеры в Ка-диапазоне из-за аномальной работы системы охлаждения.

Но в дальнейшем проблема оказалась намного серьезнее. Спустя несколько дней после отключения транспондеров в Ка-диапазоне, был констатирован «полный отказ жидкостного контура системы терморегулирования». В связи с этим оператор был вынужден отключить два транспондера C-диапазона, два — L-диапазона и 14 — Ku-диапазона.

Как результат — 30 из 72 транспондеров на «Экспресс-АМ6» не функционируют. Таким образом спутник не работает более чем на треть.

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