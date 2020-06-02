Стоимость доступа к мобильному интернету в Украине является самой низкой среди развивающихся стран Европы. Один гигабайт мобильного трафика стоит в среднем всего 46 центов (12,5 грн). Об этом говорится в исследовании Cable.co.uk.

В общемировом разрезе Украина находится на пятом месте по степени дешевизны мобильного интернета – перед ней в рейтинге расположились Индия (где самый дешёвый мобильный трафик – всего 0,09 доллара за гигабайт), Израиль (0,11 доллара), Кыргызстан (0,21 доллара) и Италия (0,43 доллара).

Далее за Украиной в региональном рейтинге стоимости мобильного интернета расположились Польша и Беларусь, за которыми следуют Грузия и Румыния.

«Большинство стран с чрезвычайно низкой стоимостью мобильного трафика можно легко отнести к одной из двух категорий. Первая объединяет в себе страны, имеющие отличную инфраструктуру мобильной и широкополосной связи, благодаря чему провайдеры могут передавать большие объёмы данных, что, в конечном итоге, снижает стоимость одного гигабайта трафика. Страны второй категории имеют менее развитую сеть широкополосной связи, и поэтому в значительной степени зависят от мобильных сетей. Соответственно, экономика таких стран диктует необходимость держать цены на мобильный интернет на низком уровне, ибо в противном случае жители страны не смогут себе позволить им пользоваться», – говорит аналитик отдела потребительских телекоммуникаций в Cable.co.uk Дэн Хаудл, который сравнил 5 554 тарифных плана на мобильный интернет в 228 странах мира.

В случае с развивающимися странами Европы именно наличие хорошей сетевой инфраструктуры в большинстве регионов и способствовало размещению большей части этих государств в верхней части рейтинга стран с дешёвым мобильным интернетом.

В то же время Чехия, где провайдеры берут за передачу 1 Гб данных в среднем 7.95 доллара, является страной с самым дорогим мобильным интернетом в регионе. В общемировом разрезе Чехия оказалась на 187 месте – среди стран с наиболее дорогим мобильным интернетом в мире.

Впрочем, Чехии далеко до острова Святой Елены (британское владение в Атлантическом океане), где зафиксирована самая высокая стоимость мобильного интернета. Передача 1 Гб данных на острове обходится в среднем в 52.50 доллара – в 583 раза выше стоимости передачи аналогичного объёма информации в Индии.

Отметим, что частично признанное государство Косово в исследование не включалось.

Ранее сообщалось, что Украина, Беларусь и Россия входят в пятёрку стран по доступности фиксированного интернета.

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