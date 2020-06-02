Компания «ВОЛЯ» стала жертвой DDoS атак. Сервера телекоммуникационного провайдера подвергались массивным кибератакам в течение трех последних дней, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, была атакована инфраструктура «ВОЛЯ» в Харькове. Действия хакеров привели к временному отсутствию доступа к интернету, IPTV, мультиэкранной платформе и цифровому ТВ провайдера.

«DDoS* атаки были массивными и хорошо организованными. Тип атаки — UDP флуд и переполнение емкости каналов с трафиком объемом более 200 Гб. UDP — это протокол, который используется для онлайн потоковых сервисов — стримминг, телефония, видеоконференции и т.д. Атака происходила из десятков тысяч разных IP адресов по всему миру — США, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и т.д.», — сказано в пресс-релизе.

В связи с этим «ВОЛЯ» обратилась в Киберполицию, чтоб расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности. По данным юристов компании, за такие действия хакеры могут получить до 5 лет ограничения свободы.

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