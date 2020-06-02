Компания Ericsson дала прогноз развития бизнеса мобильных операторов в условиях распространения COVID-19. Ожидается, что из-за спроса на воскоскоростное подключение технологии 2G и 3G уже скоро потеряют актуальность, а 4G и 5G — будут использоваться совместно на одних частотах, соjбщает пресс-служба.

Согласно данным, сейчас в мире наблюдается рост объема данных, передаваемых от абонента к базовой станции в связи с тем, что многие люди работают и учатся дистанционно. В обычных условиях трафик идет в обратном направлении, поэтому некоторым операторам пришлось адаптировать свои сети под новые условия.

Кроме того, снизилось количество базовых станций на абонента — один абонент обслуживается существенно меньшим количеством БС, чем обычно. Это приводит к недогруженности одних и перегруженности других станций. Как правило, первый случай наблюдается в крупных городах, а второй — в пригородах.

Вырос голосовой трафик — на 20-70% в сетях 2G, 3G и VoLTE. В то же время мобильный интернет уступил по количеству трафика Wi-Fi, в связи с чем сотовым операторам приходится отвоевывать место на рынке.

«В частности, активно развиваются услуги фиксированного беспроводного доступа для домашних пользователей, работающие на базе технологий LTE. Эти услуги востребованы там, где не распространены оптоволоконные сети. Например, всплеск интереса к услугам ФШПД наблюдается в США. Для предприятий тема технологических сетей (Private Networks) получила дополнительную актуальность, и операторы в США видят большой потенциал в развитии цифровизации предприятий для сокращения их затрат в новой реальности», — сказано в пресс-релизе.

В дальнейшем, прогнозирует Ericsson, многие предприятия и учебные заведения могут перейти на дистанционку на постоянном режиме. В связи с этим появится большой спрос на высокоскоростное подключение к сети с малой задержкой. Как результат — многим операторам придется пересмотреть свои стратегии касательно предоставляемых интерне-услуг.

«2G и 3G потеряют актуальность раньше, чем прогнозировалось. Закат 2G и 3G будет происходить на фоне рефарминга частот с целью предоставления услуг мобильного интернета и передачи голоса на базе сетей LTE. Кроме того, в ближайшем будущем начнется совместное использование технологий 4G и 5G на одних и тех же частотах», — сообщает пресс-служба.

В целом же, считают в Ericsson, телеком-индустрия менее всего пострадает от COVID-19. Пандемия может продлиться еще около двух лет, однако все это время нагрузка на сети сотовых операторов будет оставаться стабильной высокой— трафик вырастет больше, чем прогнозировалось до кризиса.

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