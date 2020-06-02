По состоянию на конец первого квартала количество пользователей интернета в Китае увеличилось до отметки примерно в 903.59 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные последнего полугодичного опроса, проведенного Китайским информационным центром сети интернет (CNNIC).
Годовой рост количества пользователей составил 7.38% и соответствовал плотности абонентов при проникновении на уровне 64.5%, отмечают в CNNIC. 896.9 миллиона пользователей (или же 99.2% от общего количества) использовали для доступа мобильные гарнитуры. В период с июля 2019 по март 2020 среднестатистический пользователь проводил в сети по 30.8 часа в неделю.
По состоянию на конец 2019 года число абонентов услуги FTTH / O (оптоволокно в дом / офис) достигло отметки в 417.40 млн, что составляет 92.9% от общего количества абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет.
Средняя скорость загрузки данных в широкополосных сетях фиксированного доступа достигла к концу третьего квартала 2019 года отметки в 37.69 Мбит/сек, увеличившись на 50.8%. При этом в мобильных сетях 4G данный показатель составил 24.02 Мбит/сек – при росте на 11.9%.
К концу 2019 года в Китае было зарегистрировано 387.51 миллиона адресов IPv4 и 50 877 блоков / 32 адреса IPv6, а также 4.97 миллиона web-сайтов и 50.94 миллиона доменных имён.
По состоянию на конец 2019 года общая пропускная способность международного сегмента сети интернет в Китае составляла 8 827.751 Гбит/сек, при этом 98% всего трафика приходилось на долю China Mobile, China Telecom и China Unicom.
|Китай: Распределение пользователей интернета по демографическим категориям, по состоянию на конец I квартала 2020
|Категория
|Позиция
|Проценты
|Пол
|Мужчины
|51.9%
|Женщины
|48.1%
|Возрастная категория
|< 10
|3.9%
|10-19
|19.3%
|20-29
|21.5%
|30-39
|20.8%
|40-49
|17.6%
|≥ 50
|16.9%
Источник: CNNIC, по заказу Digitimes, май 2020
|Китай: Распределение пользователей интернета между различными устройствами, по состоянию на конец I квартала 2020
|Категория
|Тип устройства
|Проценты
|Устройство*
|Настольный компьютер
|42.7%
|Ноутбук
|35.1%
|Мобильная гарнитура
|99.3%
|Планшет
|29.0%
|Телевизор
|32.0%
*Каждый пользователь может использовать несколько различных устройств
Источник: CNNIC, по заказу Digitimes, май 2020
|Китай: Службы интернета, наиболее часто использовавшиеся в первом квартале 2020 года
|Служба
|Пропорция* пользователей, которые часто использовали услугу
|Обмен сообщениями
|99.2%
|Онлайн-видео
|94.1%
|Онлайн-платежи
|85.0%
|Поисковые ресурсы
|83.0%
|Онлайн-новости
|80.9%
|Онлайн-покупки
|78.6%
|Онлайн-музыка
|70.3%
|Потоковое видео
|62.0%
|Онлайн-игры
|58.9%
|Чтение контента
|50.4%
*Исходя из нескольких вариантов
Источник: CNNIC, по заказу Digitimes, май 2020