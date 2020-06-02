По состоянию на конец первого квартала количество пользователей интернета в Китае увеличилось до отметки примерно в 903.59 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные последнего полугодичного опроса, проведенного Китайским информационным центром сети интернет (CNNIC).

Годовой рост количества пользователей составил 7.38% и соответствовал плотности абонентов при проникновении на уровне 64.5%, отмечают в CNNIC. 896.9 миллиона пользователей (или же 99.2% от общего количества) использовали для доступа мобильные гарнитуры. В период с июля 2019 по март 2020 среднестатистический пользователь проводил в сети по 30.8 часа в неделю.

По состоянию на конец 2019 года число абонентов услуги FTTH / O (оптоволокно в дом / офис) достигло отметки в 417.40 млн, что составляет 92.9% от общего количества абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет.

Средняя скорость загрузки данных в широкополосных сетях фиксированного доступа достигла к концу третьего квартала 2019 года отметки в 37.69 Мбит/сек, увеличившись на 50.8%. При этом в мобильных сетях 4G данный показатель составил 24.02 Мбит/сек – при росте на 11.9%.

К концу 2019 года в Китае было зарегистрировано 387.51 миллиона адресов IPv4 и 50 877 блоков / 32 адреса IPv6, а также 4.97 миллиона web-сайтов и 50.94 миллиона доменных имён.

По состоянию на конец 2019 года общая пропускная способность международного сегмента сети интернет в Китае составляла 8 827.751 Гбит/сек, при этом 98% всего трафика приходилось на долю China Mobile, China Telecom и China Unicom.

Китай: Распределение пользователей интернета по демографическим категориям, по состоянию на конец I квартала 2020 Категория Позиция Проценты Пол Мужчины 51.9% Женщины 48.1% Возрастная категория < 10 3.9% 10-19 19.3% 20-29 21.5% 30-39 20.8% 40-49 17.6% ≥ 50 16.9%

Источник: CNNIC, по заказу Digitimes, май 2020

Китай: Распределение пользователей интернета между различными устройствами, по состоянию на конец I квартала 2020 Категория Тип устройства Проценты Устройство* Настольный компьютер 42.7% Ноутбук 35.1% Мобильная гарнитура 99.3% Планшет 29.0% Телевизор 32.0%

*Каждый пользователь может использовать несколько различных устройств

Источник: CNNIC, по заказу Digitimes, май 2020

Китай: Службы интернета, наиболее часто использовавшиеся в первом квартале 2020 года Служба Пропорция* пользователей, которые часто использовали услугу Обмен сообщениями 99.2% Онлайн-видео 94.1% Онлайн-платежи 85.0% Поисковые ресурсы 83.0% Онлайн-новости 80.9% Онлайн-покупки 78.6% Онлайн-музыка 70.3% Потоковое видео 62.0% Онлайн-игры 58.9% Чтение контента 50.4%

*Исходя из нескольких вариантов

Источник: CNNIC, по заказу Digitimes, май 2020

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