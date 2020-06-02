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china internet / Интернет в Китае

По состоянию на конец первого квартала количество пользователей интернета в Китае увеличилось до отметки примерно в 903.59 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные последнего полугодичного опроса, проведенного Китайским информационным центром сети интернет (CNNIC).

Годовой рост количества пользователей составил 7.38% и соответствовал плотности абонентов при проникновении на уровне 64.5%, отмечают в CNNIC. 896.9 миллиона пользователей (или же 99.2% от общего количества) использовали для доступа мобильные гарнитуры. В период с июля 2019 по март 2020 среднестатистический пользователь проводил в сети по 30.8 часа в неделю.

По состоянию на конец 2019 года число абонентов услуги FTTH / O (оптоволокно в дом / офис) достигло отметки в 417.40 млн, что составляет 92.9% от общего количества абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет.

Средняя скорость загрузки данных в широкополосных сетях фиксированного доступа достигла к концу третьего квартала 2019 года отметки в 37.69 Мбит/сек, увеличившись на 50.8%. При этом в мобильных сетях 4G данный показатель составил 24.02 Мбит/сек – при росте на 11.9%.

К концу 2019 года в Китае было зарегистрировано 387.51 миллиона адресов IPv4 и 50 877 блоков / 32 адреса IPv6, а также 4.97 миллиона web-сайтов и 50.94 миллиона доменных имён.

По состоянию на конец 2019 года общая пропускная способность международного сегмента сети интернет в Китае составляла 8 827.751 Гбит/сек, при этом 98% всего трафика приходилось на долю China Mobile, China Telecom и China Unicom.

Китай: Распределение пользователей интернета по демографическим категориям, по состоянию на конец I квартала 2020
Категория Позиция Проценты
Пол Мужчины 51.9%
Женщины 48.1%
Возрастная категория < 10 3.9%
10-19 19.3%
20-29 21.5%
30-39 20.8%
40-49 17.6%
≥ 50 16.9%

Источник: CNNIC, по заказу Digitimes, май 2020

Китай: Распределение пользователей интернета между различными устройствами, по состоянию на конец I квартала 2020
Категория Тип устройства Проценты
Устройство* Настольный компьютер 42.7%
Ноутбук 35.1%
Мобильная гарнитура 99.3%
Планшет 29.0%
Телевизор 32.0%

*Каждый пользователь может использовать несколько различных устройств
Источник: CNNIC, по заказу Digitimes, май 2020

Китай: Службы интернета, наиболее часто использовавшиеся в первом квартале 2020 года
Служба Пропорция* пользователей, которые часто использовали услугу
Обмен сообщениями 99.2%
Онлайн-видео 94.1%
Онлайн-платежи 85.0%
Поисковые ресурсы 83.0%
Онлайн-новости 80.9%
Онлайн-покупки 78.6%
Онлайн-музыка 70.3%
Потоковое видео 62.0%
Онлайн-игры 58.9%
Чтение контента 50.4%

*Исходя из нескольких вариантов
Источник: CNNIC, по заказу Digitimes, май 2020

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