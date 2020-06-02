В этот день, 2 июня, 65 лет назад началась история космодрома Байконур. Первый и крупнейший в мире космодром был основан в 1955 году — именно в этом году Генштаб утвердил новый полигон для Министерства обороны СССР.

Все началось в феврале 1955 года, когда было принято Постановление Совета Министров «О новом полигоне для Министерства обороны СССР». В качестве места для строительства будущего космодрома была выбрана пустыня в Казахстане к востоку от Аральского моря, вблизи одной из крупнейших рек Средней Азии Сырдарьи и железной дороги Москва—Ташкент.

В то время будущему космодрому дали название «Научно-исследовательский испытательный полигон №5». По одной из легенд, в середине 1950-х годов для дезориентирования вероятного противника были построены камуфляжные сооружения («ложный космодром») в Карагандинской области вблизи села Байконур. «Камуфляжный космодром» даже охранялся до 70-х годов, и никто не мог предположить, что Байконур — всего лишь глухая деревня. Только к концу 90-х годов городок Ленинск, возведенный для работников полигона, был переименован в Байконур. Тем не менее, за космодромом это название закрепилось почти сразу.

Официальной датой рождения «Байконура» считается 2 июня 1955 года, директивой начальника Генштаба были утверждены проекты и штатная структура космодрома. С тех пор с космодрома было произведено почти 5 тысяч запусков ракет, в том числе и знаменитый «Гагаринский старт» 12 апреля 1961 года.

Сейчас космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. Его общая площадь составляет 6717 км2, а штаб насчитывает более 10 тысяч сотрудников.

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