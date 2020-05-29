Panasonic представит миру оптимизированные VR-очки. Устройство будет легким и компактным — для более удобного использования в паре с 5G-смартфонами, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, новые VR-очки от Panasonic в плане удобства использования будут сравнимы с обычными солнечными очками. Как отмечает директор по технологиям Appliances Company Panasonic Corporation Мичико Огава, устройство разработано при поддержке компании Qualcomm Technologies.

«При поддержке Qualcomm Technologies мы планируем оптимизировать эти VR-очки для максимально комфортного использования с 5G-смартфонами. Благодаря компактной и легкой форме и сверхвысокому качеству изображения VR-очков пользователи смогут получить невероятно захватывающий (иммерсивный) опыт от просмотра музыкальных и спортивных трансляций, а также виртуального туризма», — сообщила Огава.

Отмечается, что VR-очки будут поддерживать изображение сверхвысокого разрешения и HDR, а также обеспечивать качественные звук со сверхнизким его искажением. Устройство оснащено микропанелями OLED совместной разработки Panasonic и Kopin Corporation и Panasonic, динамическим излучателем Technics и оптическим модулем (Panasonic, Kopin и 3M).

Напомним, недавно о своей работе над VR-технологиями сообщала компания Oculus (Facebook), которая готовит сразу несколько моделей VR-шлемов Quest. Новинки будут более лёгкими и компактными, при этом с более высокой частотой обновления картинки.

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