Киевстар расширил функционал платформы Виртуальная мобильная АТС, в частности, сервис «Запись разговора». Теперь абоненты могут сами дополнять необходимой информацией стандартные сообщения о записи разговора, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, пользователи Виртуальной мобильной АТС теперь могут дополнить обязательное стандартное оповещение о том, что разговор записывается. В сообщение можно включить информацию о компании, которая совершает звонок. Таким образом абоненты будут знать, с кем ведут разговор, что снизит вероятность сбрасывания звонка.

Кроме того, Киевстар разрешил делать дозаписи голосовых сообщений для различных групп пользователей, например, для различных подразделений компании, устанавливая их на входящие и исходящие звонки. Настроить обе функции можно бесплатно через веб-портал Виртуальной мобильной АТС.

Виртуальная мобильная АТС — облачная платформа от Киевстар, которая позволяет объединить в единую корпоративную сеть все фиксированные и мобильные номера компании. Среди дополнительных функций: запись разговоров, статистика вызовов, интеграция мобильных номеров телефонов в CRM-системы, сервис Smart Сonference для дистанционных совещаний с участием до 128 человек.

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