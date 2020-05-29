Спустя несколько часов после объявления о проблемах с интернетом «Укртелеком» отчитался об устранении неполадок. Директор компании по корпоративным коммуникациям Михаил Шуранов на своей странице в Facebook принес извинения за неудобства и пообещал, что в ближайшее время доступ будет восстановлен.

«В ближайшие сроки интернет полностью будет восстановлен для всех категорий абонентов. Компания и я, лично, приносим искренние извинения за неудобства», — написал Шуранов в Facebook.

По его словам, причина сбоя крылась в программных проблемах взаимодействия между элементами сетевого оборудования, которое отвечают за большие сегменты клиентов.

Напомним, сегодня утром пресс-служба «Укртелекома» сообщала о сбоях в работе фиксированного интернета — по всей стране наблюдались проблемы с авторизацией в сети провайдера.

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