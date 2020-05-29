Пресс-служба «Укртелекома» сообщает о сбоях в работе фиксированного интернета во всех регионах Украины. В то же время мобильный оператор Vodafone на своей странице в Facebook предупреждает о проблемах с доступом к голосовой связи в некоторых городах.

По данным «Укртелекома», по всей стране наблюдаются проблемы с авторизацией в сети провайдера. Однако из-за индивидуального локального характера проблемы, решить ее оперативно невозможно.

«В связи с техническим сбоем оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов», — заявили в пресс-службе.

При этом голосовая связь «Укртелекома» функционирует в обычном режиме. А вот оператор Vodafon как раз заявил о возможных проблемах с голосовыми услугами в некоторых городах. Поскольку интернет-связь оператора в нормальном состоянии, компания призывает пользователей временно переключиться на мессенджеры.

«У нас непредвиденные технические проблемы, но мы уже работаем над их оперативным решением. На данный момент проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в привычном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, неделей ранее жители Украины жаловались на перебои в работе домашней сети Киевстар. При этом проблем с мобильным интернетом не было.

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