Экономисты из Университета Колорадо-Боулдер предположили, что наиболее эффективным вариантом решения проблемы космического мусора на околоземной орбите, может стать взимание со спутниковых операторов специальной абонплаты за каждый космический аппарат, выводимый на орбиту.

По данным Американской сети наблюдения за космическими объектами, в настоящее время на низкой околоземной орбите вращается примерно 20 000 крупных объектов, среди которых, в частности, выведенные из эксплуатации спутники и брошенные части ракет-носителей. При этом число мелких объектов, относящихся к категории «космический мусор», по примерным подсчётам превышает 100 миллионов. Впрочем, даже эти небольшие фрагменты космического мусора могут представлять собой угрозу для объектов, находящихся на орбите в силу их высоких скоростей ращения. Несколько космических аппаратов уже получили серьёзные повреждения или были разрушены в результате столкновения с такими обломками.

Экономисты из Университета Колорадо-Боулдер высказали мысль о том, что наиболее эффективным способом решения этой проблемы является принятие международного соглашения о взимании с операторов платы за использование орбиты за каждый выведенный на орбиту спутник.

Они подсчитали, что плата, которая каждый год будет повышаться на 14% – до отметки в приблизительно 235 000 долларов за один спутник – к 2040 году увеличит общую стоимость космической индустрии в четыре раза, снизив в будущем риск столкновений спутников с мусором. Это сократит расходы, связанные со столкновением с космическим мусором, – в частности, расходы на запуск спутников-сменщиков взамен аппаратов, получивших повреждение вследствие таких столкновений.

«Космос является ресурсом общего пользования, однако компании не учитывают расходы, которые их спутники создают другим операторам, когда они обсуждают целесообразность проведения запуска, – говорит Мэтью Бёрджис, соавтор публикации «Работы Национальной академии наук», объясняя предложение учёных. – Нам следует выработать политику, которая позволила бы спутниковым операторам напрямую учитывать расходы, которые их запуски налагают на других операторов».

Дискуссии на тему космического мусора в основном сосредоточены вокруг технологических решений – таких, как удаление с орбиты крупных частиц находящегося там космического мусора с использованием сетей, гарпунов или лазеров, либо управленческих решений – таких, как разработка спутников, которые могли бы сами уходить с низкой околоземной орбиты в конце своего срока службы.

Исследователи утверждают, что подобные технологические или управленческие решения не решат проблему космического мусора, поскольку они не меняют правила игры для операторов. Например, некоторые организации, занимающиеся удалением космического мусора – в частности, Европейское космическое агентство (ESA), – могут даже мотивировать операторов запускать большее количество спутников и вызывать их дальнейшее скопление на орбите.

По мнению исследователей, плата за использование орбиты будет отличаться от платы за запуск спутника. Ведущий автор публикации, профессор Ахил Рао, объясняет: «Сами по себе сборы за запуск не смогут побудить операторов уводить свои спутники с орбиты, когда это необходимо, и ущерб причиняет не сам запуск, а спутник, находящийся на орбите».

Эти сборы могут быть привязаны к конкретной орбите, предусматривая более высокие платежи при запусках на наиболее заполненные орбиты с высоким риском столкновений. Плата должна отражать затраты индустрии, связанные с выводом на орбиту другого спутника, включая расходы, связанные с риском столкновений и появлением космического мусора. Введение сборов за использование орбиты потребует тесного сотрудничества между всеми странами, которые производят запуски спутников со своей территории.

Впрочем, эксперт в области космического права из Университета Нортумбрии Кристофер Ньюман заявил в комментарии агентству Reuters о том, что подобный план может представлять сложность в реализации, поскольку введение данных норм может расцениваться как ограничение свободного использования космоса, закрепленного в Договоре об открытом космосе от 1967 года.

«Предложенная схема может легко увязнуть в трясине мелких деталей», – заявил он.

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