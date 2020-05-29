Киевстра расширил 4G-покрытие в 22 областях Украины. Теперь доступом к сети четвертого поколения обеспечены 80% населения страны, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, доступ к 4G появился еще в 800 населенных пунктах, в которых проживает 573 тысяч людей. В частности, сеть четвертого поколения от Киевстар появилась в населенных пунктах Бахмач (Черниговская обл.), Згуровка (Киевская обл.), Теофиополь (Хмельницкая обл.), Бервенково (Харьковская обл.) и др.

Отмечается, что всего в Украине 4G отКиевстра доступна в 12 тысячах населенных пунктов. На этой территории проживает 80% всего населения страны. С момента запуска оператором 4G связи в апреле 2018 года, услугами по новой технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов.

Напомним, на днях оператор сообщал об увеличении количества владельцев смартфонов с поддержкой 4G. На сегодня в сети Киевстар насчитывается более 13 миллионов таких устройств.

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