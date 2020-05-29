В Британии придумали, как заработать на распространившейся теории о связи коронавируса и технологий 5G. В Городе Гластонбери запустили в продажу флешки, якобы защищающие от негативного воздействия сети пятого поколения, передает Бабель.

Согласно данным, «чудо-флешки» получили название 5GBioShield. Стоимость такого устройства варьируется от $343 до $405. По словам продавцов, используемая во флешках «технология квантового голографического катализатора» обеспечит защиту всего дома от излучения.

Более того, рекомендуют «спасительное устройство» даже власти Гластонбери. Один из членов Консультативного комитета по 5G городского совета сообщил, что в комитете активно используют такие флешки и считают их полезными.

Однако, в одном из материалов BBC говорилось о том, что изучением устройства занялась компания Pen Test Partners. Исследователи установили, что от обычной USB-флешки за $6 новое «чудо-устройство» отличается только наклейкой.

Напомним, в апреле широкое распространение получила конспирологическая теория о связи 5G с коронавирусом. Она базируется на том, что коронавирус появился в китайском городе Ухань из-за того, что в начале года там начали разворачивать сети 5G. Ее сторонники верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм.

В связи с этим люди в Британии, Нидерландах и Новой Зеландии стали массово уничтожать оборудование сети пятого поколения. При этом на сегодня нет никаких доказательств вредного воздействия 5G на человека. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что если придерживаться установленных государствами санитарных норм по э\м-излучению, риски для здоровья не ожидаются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.