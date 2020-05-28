В Мариуполе двое нарушителей могут попасть за решетку на 5 лет из-за повреждения и попытки кражи кабеля связи. Злоумышленники срезали 80 метров медного кабеля, сообщается на сайте мариупольского Центрального отделения полиции.

Согласно данным, правоохранители прибыли к телефонному колодцу, в котором сработала сигнализация. Внутри был срезан медный кабель, однако нарушителей на месте не было. Тем не менее, полицейские быстро обнаружили воров в ближайшем дворе.

Злоумышленниками оказались два брата, ранее уже фигурировавшие в имущественных кражах и мошенничестве. Задержанные признались в похищении 80 метров медного кабеля из колодца. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в этом месяце депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект об ужесточении наказания за порчу и кражу телеком-оборудования. Теперь за такое преступление можно получить до 8 лет тюрьмы.

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