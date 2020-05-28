В Харькове Киберполиция пресекла деятельность пирата, незаконно ретранслировавшего контент мировых кинокомпаний. Нарушителю грозит лишение свободы, передает Телекритика.

Согласно данным, 36-летний житель Харькова занимался пиратской деятельностью с 2014 года. Он создал несколько сайтов, на котором незаконно размещал контент, права на который принадлежат крупным мировым компаниям. Зарабатывал на созданных ресурсах злоумышленник посредством рекламы.

Отмечается, что сумма нанесенного незаконной деятельностью ущерба пока не установлена. Киберполиция провела обыск по месту жительства нарушителя, изъяла технику и нашла доказательства причастности фигуранта к пиратству.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Пирату может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в период карантина спрос на пиратский контент увеличился по всему миру. Компания Muso собрала данные по посещениям пиратских сайтов во время карантина. По подсчётам компании, потребление нелицензионного контента в последнюю неделю марта 2020 года в ряде стран выросло на 30%.

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