Компания OneWeb, находящаяся на торгах в силу того, что её активы проходят по процедуре банкротства по Статье 11, обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой утвердить расширение принадлежащей ей космической группировки до 48 000 спутников.

В OneWeb отмечают, что пандемия коронавируса никоим образом не оказала влияние на банкротство компании, и ей приходится подавать документы на проведение процедуры по статье 11. «Компания продолжает реструктуризацию (связанную с банкротством), при этом к ней проявляют серьёзный интерес различные игроки со всего мира», – говорится в заявлении.

OneWeb просит FCC внести изменения в действующую лицензию, позволяющие увеличить спутниковую группировку до 48 000 космических аппаратов, «обеспечив большую гибкость, которая позволит удовлетворять растущие глобальные потребности в услугах связи».

В настоящее время компания имеет на орбите 74 действующих спутника, при этом последняя партия из 34 космических аппаратов была запущена в космос за несколько дней до начала процедуры банкротства.

В OneWeb указывают на то, что глобальные ограничения, введённые в свете пандемии коронавируса, подчеркнули важность бесперебойной широкополосной связи для экономики, бизнеса, общин и частных лиц. Группировки спутников, находящиеся на низкой околоземной орбите (LEO), могут помочь обеспечить связью наиболее отдалённые и сельские районы, а также стратегически важные территории (такие, как Арктика), предоставив правительствам, органам безопасности и прочим службам доступ к стабильным высокоскоростным каналам связи с низкой задержкой.

Последняя заявка компании OneWeb касательно внесения изменений в лицензию, поданная отчасти под влиянием решения FCC о проведении второго раунда обработки заявок на создание систем в Ku/Ka-диапазоне, предусматривает расширение условий американской лицензии компании с учётом последних изменений в её технических параметрах, а также увеличение количества спутников в группировке.

Генеральный директор OneWeb Адриан Штекель говорит: «Мы всегда придерживались мнения о том, что LEO-спутники должны стать частью развития стратегий создания конвергентных широкополосных сетей, которые позволят дальновидным правительствам и коммерческому сектору развивать надёжную связь, создавать дополнительные возможности для запуска 5G, а также приближать будущее IoT по всей планете. Это значительное расширение группировки OneWeb обеспечивает гибкость системы в долгосрочной перспективе, а также готовность к росту и грядущим технологическим новшествам».

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