Оператор lifecell запускает новое летнее предложение для своих абонентов. Акция «200% лета» предлагает дополнительный бесплатный пакет услуг клиентам при условии обычной оплаты своего тарифа пользователем, сообщает пресс-служба.

Исходя из условий акции, любой абонент, совершающий оплату услуг в рамках своего тарифа, может получить «сверху» бесплатный пакет услуг для использования по выходным и праздничным дням. Объем предоставляемых дополнительным пакетом услуг (минуты, мобильный интернет, SMS/MMS, видео) будет таким же, как и в обычном тарифе пользователя.

Таким образом, абонент сможет в будние дни использовать свой обычный пакет, а по выходным будут расходоваться объем услуг дополнительного пакета. Акция действует с 28 мая и до конца лета. Подключить ее можно, набрав комбинацию *700#.

Напомним, в апреле lifecell запустил услугу «Мобильная забота», позволяющую оплачивать тарифы своим близким и родственникам. В отличие от стандартного пополнения счета, поступившие деньги пойдут не на списание задолженностей, а сразу в счет оплаты пакета услуг.

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