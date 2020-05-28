Среди абонентов Киевстар увеличилось количество владельцев смартфонов с поддержкой 4G. На сегодня в сети Киевстар насчитывается более 13 миллионов таких устройств, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, за год количество абонентов Киевстар, пользующихся 4G-смартфонами, увеличилось на 44%. По окончанию первого квартала в сети оператора насчитывалось свыше 13 млн смартфонов с поддержкой технологий четвертого поколения, когда годом ранее их число не превышало 9,1 млн.

Самым популярным брендом смартфонов среди абонентов Киевстар остается Xiaomi — 32% среди всех 4G-устройств в сети оператора. На втором месте Samsung — телефонами этой компании пользуются 24% клиентов оператора. Далее по популярности следуют Apple (14%), Huawei (12%) и Meizu (5%).

Как отмечают в Киевстар, необходимость приобретать смартфоны с поддержкой 4G появилась у абонентов в связи с тем, что оператор активно расширяет покрытие LTE по всей Украине — 4G от Киевстар уже работает в более 11 тысячах городов и сел Украины, где живет 79% населения страны. Плюс ко всему, большинство мобильных телефонов, представленных на украинском рынке, уже поддерживают технологии четвертого поколения.

Напомним, в начале месяца Киевстар сообщал об успехах деятельности в 2020 году. За первый квартал текущего года оператору удалось увеличить инвестиции в 4G и расширить покрытие сети четвертого поколения на 2 тысячи населенных пунктов.

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