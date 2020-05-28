В Чехии приняли решение о переносе сроков перехода телевидения страны на новый цифровой стандарт DVB-T2.

Согласно информации Česká televize, Правительство страны приняло предложение Министерства промышленности и торговли отодвинуть дату перехода на новый стандарт на четыре месяца – то есть, на конец октября текущего года.

В сообщении также говорится, что расширение времени одновременного вещания каналов в двух стандартах – DVB-T и DVB-T2 – по всей видимости, окажет своё влияние на государственный бюджет. Однако в министерстве считают, что дополнительные расходы не должны превысить сумму в 50 миллионов чешских крон (1.83 миллиона евро).

Тем не менее, не исключено, что оператор телевещания может отказаться возмещать эти затраты.

Переход цифрового телевидения Чехии на новый цифровой стандарт DVB-T2 уже практически достиг своей финальной стадии, однако в начале весны процесс был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса.

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