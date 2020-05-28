Компания SpaceX подписала с армией США соглашение на тестирование спутниковой связи Starlink в военных целях. Армия заинтересована в использовании быстрого интернета для своих нужд, передает 3Dnews.

Согласно условиям контракта, SpaceX совместно с военными протестируют систему Starlink в условиях нужд силовых структур, чтоб оценить возможность переориентировать армейские системы связи на спутники. Компания Илона Маска обещает расширить пропускные способности вышеупомянутых военных каналов связи и снизить задержки.

Однако есть один спорный момент. Дело в том, что работа системы Starlink несовместима с действующим оборудованием американских силовых структур. Армия ориентирована на геостационарные системы, поэтому оборудование для спутниковой связи установлено на трейлерах с низкой мобильностью. В связи с этим, для сотрудничества со Starlink военным нужно будет приобрести новое оборудование, после чего придется вносить много изменений в аппаратную и программную составляющие.

Из-за этого армия в течение трех последующих лет сосредоточится на решении ряда практических вопросов, и только после этого примет окончательное решение касательно использования спутниковой связи Starlink. Отмечается, что для SpaceX такая долгосрочная перспектива может послужить хорошим трамплином для дальнейшего развития.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что первым клиентом проекта Илона Маска по предоставлению спутникового скоростного интернета Starlink могут стать Военно-воздушные силы США (ВВС).

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