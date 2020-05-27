Xiaomi остановит производство 4G-смартфонов к концу текущего года. Китайская компания намерена сконцентрироваться на выпуске устройств с поддержкой технологий пятого поколения, передает 3Dnews.

Как сообщил гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь, его компания и принадлежащий ей бренд Redmi делают большие ставки на на технологии сотовой связи пятого поколения. В связи с этим, обе компании прекратят выпуск смартфонов с поддержкой 4G, уделяя больше внимания 5G-устройствам.

Напомним, в декабре 2019 года Xiaomi пообещала наладить производство 5G-смартфонов, стоимостью менее $300. В этом месяце стало известно, что дочерняя компания Xiaomi, Redmi, готовится к выпуску одного из самых бюджетных смартфонов с поддержкой 5G. Стоимость такого гаджета, по предварительным данным, составит около 220 долларов.

Отмечается, что это закрытие производства устройств четвертого поколения касается только Китая. В остальные регионы Xiaomi будет поставлять 4G-смартфоны как и прежде.

Кроме того, по словам гендиректора компании, Xiaomi уже приступила к исследованиям в области технологий связи шестого поколения — 6G. К слову, о начале исследований в области 6G Китай официально объявил еще в ноябре прошлого года.

Хотя еще до этого, в августе, компания Huawei приступила к разработкам сетевых решений для технологии 6G. А уже в марте текущего года соответствующими исследованиями занялась китайская компания Vivo.

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