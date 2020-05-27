Аналитическое агентство WitsView дало прогноз касательно влияния пандемии коронавируса на состояние мирового телевизионного рынка. По данным компании, к концу текущего года поставки телевизоров могут упасть почти на 6%, передает Кабельщик.



Согласно данным, вследствие пандемии ожидается сокращение поставок телевизоров на 5,8%. К концу 2020 года они составят 205,21 миллиона единиц. В то же время рынок QLED-телевизоров последние месяцы показал неплохой рост.

В частности, у Samsung Visual Display ожидается рост продаж на 41,8% (до 8,27 млн единиц) в текущем году. В прошлом году компания увеличила продажи QLED TV до 5,83 млн единиц, что на 230% больше, нежели было достигнуто за аналогичный период годом ранее.



Кроме того, по данным WitsView, в 2020 году серьезные ставки на QLED-продукты делает компания Huawei. Ожидается, что в этом году компания будет конкурировать с Vizio за второе место по объему поставок QLED-телевизоров.

Что касается OLED-телевизоров, исследователи прогнозируют им рост всего на 7,8% в текущем году. Количество отгруженных устройств OLED достигнет 3,375 млн единиц, что на 21% меньше количества, изначально прогнозировавшегося на 2020 год.

По мнению аналитиков WitsView, значительной угрозой для продаж OLED-телевизоров в этом году будут представлять как раз-таки QLED-устройства, поскольку имеют более низкую розничную цену.

Напомним, в прошлом месяце компания Cisco сделала прогноз относительно роста количества «умных» телевизоров с поддержкой 4K в ближайшие три года. По прогнозам, к 2023 году 4K Smart TV составят две трети всех подключенных «умных» телевизоров.

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