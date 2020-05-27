Польская государственная компания Exatel, работающая в сфере телекоммуникаций и кибербезопасности, намерена запустить на орбиту первый официальный польский спутник.

«Примерно через три года мы планируем запустить в космос спутник, разработанный нами при участии других польских компаний», – заявил заместитель главы компании Exatel Рафал Магрысь Польскому агентству печати (PAP), добавив, что цели проекта выходят за рамки коммерческого поля и лежат скорее в области развития польского космического сектора.

Господин Магрысь считает, что сейчас самое время для запуска подобного проекта, поскольку рынок развивается динамически, технологии становятся дешевле и доступнее.

«Происходит своего рода революция, и это можно сравнить с распространением ПК. Между тем, у Польши, в отличие от многих других стран, всё ещё нет собственного спутника – в то время как на рынке работает несколько десятков предприятий. Однако эти предприятия выступают в роли субподрядчиков международных компаний», – заявил заместитель руководителя Exatel.

«Проектирование систем спутниковой связи» является одним из видов деятельности компании Exatel – наряду с развитием оптико-волоконных сетей. Господин Магрысь уточнил, что спутник является «резервной системой связи, которая не заменит собой оптико-волоконные сети. Спутник обеспечивает возможностью безопасной связи, в частности, польские дипломатические представительства за границей и оборонные ведомства».

Само по себе присутствие на орбите государственного спутника Земли уже даст определённый импульс развитию польских предприятий, работающих в космическом секторе.

«Когда я общался с нашими коллегами из США, они высказывали своё искреннее удивление тем фактом, что у страны, в которой имеется огромное количество специалистов, до сих пор нет собственного спутника на орбите», – говорит господин Магрысь. И добавляет: «Мы хотим опереться на польские частные компании и организации, такие как Исследовательская сеть Лукашевича, которые и помогут нам создать сетку компаний, сотрудничающих с нами. У нас нет амбиций разрабатывать всё исключительно собственными силами. Мы будем работать над системами связи и шифрования. А вот разработку двигателей и солнечных батарей мы поручим нашим партнёрам».

Исследовательская сеть Лукашевича – это уникальный проект с большим коммерческим потенциалом. Она является интегрированным игроком на рынке, предлагая привлекательные, комплексные и конкурентоспособные бизнес-решения в области автоматизации, химии, биомедицины, ИКТ, материалов и современного производства. 8 000 сотрудников и 35 исследовательских центров, расположенных в 11 городах по всей территории Польши, делают организацию третьей по величине научно-исследовательской сетью в Европе.

Господин Магрысь особенно подчёркивает наличие опыта у сотрудников Exatel, а также преимущество наличия собственных антенн, экспертов и специалистов. Тем не менее, замруководителя компании говорит: «Мы реалисты. На начальном этапе мы не стремимся создать супердорогой спутник связи. Мы будем придерживаться парадигмы малых шагов. Начать мы планируем с создания небольших спутников, которые могут легко производиться с применением технологии 3D-печати. Наработка опыта и рост доходов компании позволит создавать аппараты большего размера. Наши предварительные расчёты указывают на то, что всё это в конечном итоге принесёт коммерческую выгоду».

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