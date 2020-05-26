В компании Netflix заявили о намерении закрывать учётные записи пользователей, которые не проявляют активность.

С целью «оказания помощи пользователям, которые ничего не смотрели», компания планирует начать закрывать учётные записи подписчиков, не проявлявшим зрительской активности на протяжении года с момента подключения к платформе. Аналогичным образом в Netflix поступят также с учётными записями тех, кто не пользовался услугами платформы на протяжении двух лет.

Закрывать учётные записи пользователей одномоментно и без предупреждений в компании Netflix не планируют – для начала платформа будет рассылать данным неактивным подписчикам через приложение или по электронной почте специальные уведомления, призывающие их «оживлять» свои учётные записи, если они того хотят.

Глава отдела инновационного производства компании Netflix Эдди Ву пишет в своём блоге: «Вам, должно быть, знакомо это щемящее чувство, когда вы знаете, что оформили подписку на что-то, однако давным-давно этим не пользовались? В компании Netflix менее всего хотят, чтобы люди платили за то, чем они не пользуются».

Далее Эдди Ву отмечает, что, несмотря на то, что это достаточно важный шаг для компании, под «санкции» попадает не такое уж большое количество подписчиков, которых в Netflix считают неактивными.

Ву пишет: «Эти неактивные пользователи составляют менее половины процента от нашей общей абонентской базы, это лишь несколько сотен тысяч, и отказ от поддержки их учётных записей уже включён в наши финансовые рекомендации».

Эти несколько сотен тысяч являются каплей в море из 183 миллионов подписчиков компании, поэтому недополучение абонплаты от них никак не отразится на общих финансовых показателях Netflix.

У владельцев удалённых учётных записей в течение 10 месяцев после деактивации будет возможность восстановиться в качестве подписчика платформы.

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