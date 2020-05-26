MEGOGO разрешил добавлять авторские подкасты на свою аудиоплощадку. Сделать это пользователи могут при помощи Telegram-бота, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, для добавления своего подкаста на площадку, необходимо перейти по ссылке на Telegram-бота, где нужно указать данные про автора и подкаст, RSS-ленту подкаста и ознакомиться с пользовательским соглашением. Далее эта информация будет отправлена на рассмотрение команде редакторов MEGOGO.

Если предложенный контент пройдет отбор модераторов, он появится в разделе подкастов на медиасервисе. Как и все другие, эти подкасты будут доступны всем пользователям, даже незарегистрированным.

По словам директора по стратегическому развитию MEGOGO Ивана Шестакова, команда MEGOGO планировала сотрудничать со всеми подкастерами еще на этапе запуска аудиораздела. Однако, после того, как это направление получило особую популярность среди пользователей медиасервиса, подключение новых создателей подобного контента просто необходимо.

«В декабре 2019 года мы представили нашей аудитории аудиораздел. Популярность этого направления ежедневно растет. Получать информацию в формате аудио становится удобнее все большему количеству пользователей. Еще на этапе запуска направления мы планировали сотрудничество и поддержку всех подкастеров. Поэтому отныне каждый желающий, как профессионал, так и новичок, сможет расширить аудиторию своих поклонников через MEGOGO», – рассказал Шестаков.

Отмечается, что на сегодняшний день аудиораздел MEGOGO насчитывает порядка 7000 аудиокниг и сотни подкастов, часть из которых собственного производства. В марте медиасервис пополнил свою аудиобиблиотеку, добавив три новые рубрики подкастов об экологии, кино и дизайне.

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