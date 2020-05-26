Оператор lifecell изучил отношение украинцев к межсетевым звонкам. Большинство абонентов обращают внимание на то, какому оператору они звонят, и в соответствии с этим стараются экономнее расходовать средства или «минуты», сообщает пресс-служба.

Опрос абонентов различных операторов производила группа исследовательских агентств Factum Group на заказ lifecell. Как показало исследование, 77% украинцев пользуются тарифами с безлимитными звонками внутри сети и с определенным количество минут на звонки других операторов. При этом большинство из них (68%) зачастую обращают внимание на сеть, на которую они собираются позвонить, а еще 36% опрошенных делают это всегда.

При этом абоненты, для которых имеет значение оператор собеседника, в преимущественном большинстве не готовы вести долгие разговоры. Из них 49% будут раздумыватьнад необходимостью такого звонка, а 4% и вовсе попытаются не звонить на номера другой сети. И только 18% этих людей готовы свободно, не следя за временем, общаться по телефону с абонентами «чужих» операторов. В то же время, если предстоит разговор с собеседником внутри сети, 82% таких абонентов согласны на разговоры любой длительности.

По результатам опроса стало известно, что 33% украинцев в целях экономии на межсетевых звонках пользуются одновременно несколькими сим-картами разных операторов. Еще 37% называют эту причину в числе прочих.

При этом 54% «мультисиммерных» абонентов испытывают неудобства из-за необходимости оплачивать услуги сразу нескольких операторов. Отмечается, что 79% опрошенных хотят, чтобы в Украине на законодательном уравне уравняли стоимость минуты межсетевых и «внутренних» звонков. Однако всего 13% респондентов, обеспокоенных ценой межоператорских звонков, готовы обращаться с этим вопросом в госструктуры.

Напомним, на прошлой неделе НКРСИ приняла решение о снижении расчетной таксы за терминацию голосового трафика. Уменьшение таксы интерконнекта на треть должно поспособствовать снижению стоимости звонков между сетями операторов в следующем году.

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