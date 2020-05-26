Киевстар запускает обновленные тарифы «Киевстар ТВ» и «Все вместе». Оператор предлагает своим абонентам больше контента, промоприложений и мобильного интернета, сообщает пресс-служба.

В частности, линейка «Киевстар ТВ» пополнилась пакетами «Базовый», «Семейный», «Выгодный», «Премиум HD». Последние три предлагают зрителям доступ к 7 000 фильмов и сериалов видеосервиса ivi. А на тарифы «Базовый», «Семейный» и «Выгодный» действует дополнительное промо, которое на два месяца открывает доступ ко всем телеканалам. На все тарифы распространяется скидка в 50% на первые три месяца платы за услуги.

Также обновилась и линейка «Все вместе», запустив два новых тарифа — «Все вместе Базовый+ТВ» и «Все вместе Выгодный+ТВ». В течение трех месяцев после подключения к ним Киевстар предоставляет скидку 50 грн. Кроме того, в тарифе «Все вместе Базовый+ТВ» теперь предусмотрен безлимитный мобильный интернет.

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