Если потребность в интернет-магазине, визитке или профессиональном блоге уже возникла, а выделить на это деньги не получается, можно обойтись самостоятельно. Создать свой сайт вполне реально, даже если вы никогда не делали этого.

Существуют готовые решения, которые можно получить бесплатно или недорого, и не нужно обращаться в веб-студию. Таких возможностей две – установить на своем хостинге популярный движок и скачать готовую тему либо воспользоваться конструктором. Самые лучшие конструкторы сайтов позволяют бесплатно и очень быстро получить готовый, профессионально выглядящий и удобный дизайн. В них предусмотрено все, что нужно.

Готовая тема

Многие темы для сайтов и плагины, добавляющие функционал, бесплатны. На хорошем хостинге обычно бывает удобная панель управления, где можно поставить популярный движок – тот же WordPress или OpenСart – в пару кликов. Затем остается воспользоваться готовой темой, то есть уже созданным дизайном сайта, и редактировать под себя. Многие простые преобразования не требуют знания кода.

Если со временем понадобится доработка, появится возможность выделить деньги – любой профессионал сможет разобраться с кодом и создать новую тему либо редактировать старую.

Но придется изучить движок хотя бы минимально, гуглить плагины, расширения. Это занимает время. Не все готовые дизайны поддерживают нужные вам возможности. Где-то “поплывет” верстка, где-то не предусмотрен переключатель языков и так далее. Все это исправляется, если вы умеете редактировать код, но не подойдет в качестве простого решения для новичка. Если у вас нет времени и опыта, нужно реализовать сложные вещи вроде корзины покупателя или платежных инструментов, присмотритесь к конструкторам.

Конструкторы сайтов

Речь идет о готовом решении для создания сайтов, которое вообще не требует знаний в этой области. Конструкторы существуют как отдельные сервисы или поддерживаются провайдерами хостинга в виде дополнительной услуги.

Все они работают по схожему принципу. С помощью мышки можно добавлять и убирать любые блоки, перетаскивая их по экрану. К услугам пользователя – множество шаблонов готовых визиток, блогов, интернет-магазинов, к которым можно добавить любые нужные кнопки, функции и виджеты. Все изменения видны в реальном времени.

У конструктора много плюсов:

очень экономит время. Не нужно дополнительно гуглить, разбираться, тратить время на пробы и ошибки. Создание сайта займет от пятнадцати минут до нескольких часов. Работать вы будете в визуальном редакторе, перемещая мышкой отдельные блоки. Все изменения видны в реальном времени, никакого кода;

выглядит профессионально. Это не хуже, чем заказать бюджетную разработку в веб-студии: там, как правило, тоже адаптируют под ваши потребности готовый шаблон;

предоставляет сложный функционал, который вы вряд ли внедрили бы себе самостоятельно. Например, в интернет-магазине не обойтись без корзины, привязки платежных инструментов и так далее. Все это, если не пользоваться конструктором, требует услуг профессионального разработчика. Но конструктор зачастую предоставляет такие инструменты бесплатно;

позволяет не волноваться о возможных поломках. При обновлении версии движка, плагинов на сайте могут возникнуть неполадки, устранять которые приходится самостоятельно. Но в данном случае за корректную работу конструктора обычно отвечает тот, кто его предоставляет – провайдер хостинга с такой опцией или отдельной услуги.

Удобство и быстрота сочетаются обычно с некоторыми ограничениями. У разных конструкторов они свои. Вот с чем вы можете столкнуться:

конструктор на самом деле условно бесплатный. Тогда, если вы не приобретете премиум-версию, выбирать придется из ограниченного количества довольно простых шаблонов, а на сайте не будет хватать определенных функций;

конструктор предоставляется как отдельная услуга на собственной платформе. С одной стороны, тогда у вас нет проблем с поиском хостинга. Но вы не сможете выбрать удобную доменную зону и короткий адрес, или за это придется заплатить дополнительно. Например, такое ограничение есть у популярного и очень удобного сервиса WIX. Выбирайте конструктор, который предоставляется в пакете от хостинг-провайдера. Очень часто там есть возможность выбрать любой домен или адрес;

в конструкторе не предусмотрен определенный функционал. Добавлять его самостоятельно будет нельзя, поэтому нужно тщательно ознакомиться с тем, что дает конкретный сервис. Где-то может не быть инструментов для SEO, где-то нет массовой загрузки товара, что неудобно для интернет-магазина, и так далее;

сложная настройка сайта все равно требует знания кода, либо наоборот, код вообще нельзя редактировать.

Отдельно уточните, что будет, если вы захотите перенести сайт на другой ресурс, нужно ли начинать все с нуля. Иногда такое перемещение вообще невозможно, а иногда реально, но требует усилий.

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