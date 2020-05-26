Операторы мобильной связи по всему миру сосредотачивают своё внимание на вопросах, связанных со строительством сетей Gigabit LTE, которые позволят обеспечить максимальную пиковую скорость в нисходящем канале на уровне 1 Гбит/сек. Об этом говорится в отчёте GSA.

Инженеры в компаниях-операторах используют главным образом три технологии из набора инструментов LTE-Advanced: агрегацию несущих, модуляции 4×4 MIMO и 256QAM в нисходящем канале, которые в сочетании с агрегацией достаточной ширины полосы должны обеспечивать в нисходящем канале максимальную пиковую скорость на уровне 1 Гбит/сек.

315 компаний-операторов из 142 стран и территорий ввели в эксплуатацию либо построили сети LTE-Advanced.

327 мобильных операторов из 138 стран и территорий инвестируют средства, по меньшей мере, в одну из трёх ключевых технологий Gigabit LTE.

117 мобильных операторов из 70 стран и территорий инвестируют средства во все три ключевые технологии Gigabit LTE.

Из них 64 мобильных оператора из 46 стран и территорий внедрили все три технологии на практике.

Тридцать семь операторов (представляющих почти 12% от всех построенных либо введенных в эксплуатацию сетей LTE-Advanced) способны обеспечивать теоретическую пиковую скорость в нисходящем канале UE Cat-16 (>750 Мбит/сек) или выше.

Тридцать два из них заявляют о возможности достижения в нисходящем канале своих сетей теоретической пиковой скорости в 1 гигабит (либо, по меньшей мере, 979 Мбит/сек) и выше.

Двенадцать из них имеют в своём активе LTE-сети, способные обеспечивать максимальные скорости в нисходящем канале, соответствующие техническим параметрам устройств Cat-18 – то есть их теоретическая пиковая пропускная способность равна 1.2 Гбит/сек. Пять из них заявили о том, что часть их сетей способна обеспечивать коммерческим клиентам максимальную скорость подключения к LTE на уровне от 1.2 Гбит/сек до 1.6 Гбит/сек (Cat-19).

«Мы прогнозируем, что уже очень скоро и многие другие операторы смогут обеспечивать в своих сетях LTE скорость на уровне 1 гигабита, поскольку они перераспределяют или покупают новые сегменты частот, инвестируют в технологии MIMO более высокого уровня и внедряют новые комбинации агрегации несущих», – говорится в новом отчёте GSA.

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