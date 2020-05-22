Компания Samsung представила телевизор линейки Terrace TV. Телевизор оснащен дополнительной защитой и может использоваться на улице, передает hi-tech.

Согласно данным, устройство защищено по стандарту IP55, что позволяет ему не бояться дождя или ветра с пылью. Как пишет ресурс, из-за дополнительных элементов безопасности Samsung Terrace TV выглядит более массивным чем привычные домашний телевизоры.

Сказались эти дополнительные преимущества и на стоимости устройства. Цена телевизора довольно высокая из-за дорогой матрицы с рекордной яркостью (2000 нит) и защиты от воды — самая большая модель стоит $6 499 (почти 174 тысячи гривен).

Отмечается, что телевизоры Samsung Terrace TV доступны в трех диагоналях: 55, 65 и 75 дюймов. Устройства оснащены Smart TV, доступом к интернету, 4K-разрешением, HDR и другими современными технологиями.

Напомним, в марте появилась информация о том, что новые QLED 8К телевизоры Samsung получат поддержку Wi-Fi 6. Компания получила сертификат от Wi-Fi Alliance.

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