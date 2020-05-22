Многие интернет-зрители не любят задаваться вопросом, смотрят они краденый или легально размещенный на сайте фильм. И даже если и знают, что краденый, то не воспринимают это как «настоящую» кражу. Поэтому правообладатели фокусируют свои усилия на бизнес-участников этой системы и на том, чтобы не допустить попадание фильма или сериала в сеть. Посмотрим, как антипиратская организация намерена использовать для борьбы с пиратством хакеров, какие есть технологии защиты, и что считается эффективной стратегией в этой борьбе.

Гонка IT знаний

Между создателями пиратских сайтов и противодействующей силой в лице правообладателей и антипиратских организаций происходит настоящая технологическая «битва». Обе стороны разрабатывают технологии, чтобы «победить» другую.

Датская антипиратская группа Rights Alliance открыла вакансию для специалиста, который будет исследовать пиратские сайты, приложения и системы и объяснять принцип их работы правоохранительным органам и судам. А также, по возможности, деанонимировать людей, стоящих за воровством защищенного авторским правом контента. «Мы имеем дело с областью, которая постоянно развивается, и с людьми, которые креативны и зачастую технически продвинуты. Это предъявляет и к нам повышенные требования, мы должны активно следить за последними тенденциями в технологиях нелегального обмена контентом и адаптировать под них нашу деятельность», – поясняет Rights Alliance. Возможно, такая вакансия даст возможность «технически продвинутым» представителям «темной стороны» реализовать свои способности на светлой?

Водяные знаки на контенте

Наиболее распространенные технологии защиты авторских прав включают в себя цифровое управление правами DRM, систему условного доступа CA, систему нанесения водяных знаков, мониторинг пиратства в режиме реального времени, совместное использование паролей. Расскажем о двух из них. DRM (digital rights management) представляет собой специально запрограммированное управление доступом к контенту. Оно ограничивает или усложняет копирование, модификацию, просмотр и другие действия с контентом. Используется множеством компаний по всему миру, в том числе Amazon, Apple, Microsoft, Netflix. У DRM есть свои приверженцы и противники. Несмотря на эффективность данной технологии, критики отмечают ее изъяны, в частности, отсутствие гибкости в использовании контента. Например, музыку, купленную с помощью Apple iTunes и защищенную DRM, можно прослушать только на iPod, а читать купленную электронную книгу невозможно на разных устройствах – DRM вынуждает приобретать ее для каждого из них отдельно. Система цифровых водяных знаков – более редкая и дорогая технология, чаще всего используется для защиты видеоконтента. В медиафайл ставится уникальный, невидимый код, являющийся постоянным идентификатором и не исчезающий при копировании и любых дальнейших манипуляциях с контентом. Так цифровой водяной знак может показать, с какого места контент впервые слили в сеть, и в режиме реального времени выявлять воров контента.

Метод «кнута и пряника»

Наиболее эффективной мерой в борьбе с воровством контента является сочетание строгих ограничений с привлекательными правовыми вариантами. К такому ожидаемому, в общем-то, выводу пришло Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Специалисты ведомства недавно опубликовали документ, объединивший результаты нескольких десятков научных исследований пиратства. Опубликованная работа USPTO говорит о том, о чем знали и раньше: нужно повышать доступность легального контента и необходимость еще более строгих мер по отношению к ворам и соучастникам преступления. В частности, исследования показали, что предоставление легального контента на удобных цифровых каналах снижает потребление нелегального максимум на 25%. Это важный результат, но его недостаточно. Нужны принудительные меры, хотя и не все из них работают хорошо. Например, признано неэффективным блокирование одного пиратского сайта или принятие жестких антипиратских законов, которые едва соблюдаются. К строгим законам нужен строгий контроль и риск быть пойманным. Лучше работает стратегия создания неудобств в использовании источников с краденым контентом, а также правительственные меры по преследованию злоумышленников. «Пользуясь наработками мировой практики члены Инициативы ˝Чистое небо˝ последовательно и тщательно защищают свою интеллектуальную собственность – и мониторинг нарушений, и уголовные преследования, и стратегия создания неудобств действительно работают. Но также важно давать пользователю максимально удобный доступ к легальному и обращать внимание на такую возможность – кстати, у каждой из групп есть свой ОТТ-сервис наряду с множеством партнёрских проектов, представленных на сайте ˝Чистого неба˝»,- комментирует директор Общественного союза «Инициатива Чистое небо» Катерина Федорова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.