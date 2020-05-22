Компания Ookla представила обновленную карту покрытия 5G в мире. На сайте компании можно отследить все действующие в мире сети пятого поколения и узнать подробную информацию о них, передает iTechua.

Согласно данным, на карте отображаются не только сети 5G, запущенные в коммерческое пользование, но и работающие в тестовом режиме. Кроме того, можно узнать, какой регион мира готовится к запуску сети пятого поколения в ближайшее время. По данным, представленным на карте, сейчас в мире работают свыше 8700 коммерческих сетей 5G. Большинство из них сконцентрировано в США, Японии, Китае, Южной Корее и странах Западной Европы. Наименее распространена технология пятого поколения в Украине, России, Индонезии, странах Южной Америки и Африки.

Напомним, по прогнозам ассоциации GSMA, через пять лет уровень проникновения 5G в странах СНГ составит порядка 12% от подключений всех поколений связи. Эксперты уверены, что Украина запустит связь нового поколения последней среди стран стран-соседей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.