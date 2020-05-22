Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с французской компанией nPerf. Теперь Минцифры имеет доступ к информации касательно реального интернет-покрытия в стране, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным, nPerf предоставила Минцифры данные по скорости интрнет-соединения в свыше 5 000 населенных пунктах Украины, в которых проживают 70% всего населения.

Благодаря тесту nPerf, каждый пользователь может лично внести лепту в определение реальных показателей скорости интернета в стране. Используя технологические параметры, Минцифры фиксирует, какое подключение и технологию доступа использовал человек при прохождении теста.

По данным министерства, за все годы независимости Украины было невозможно отследить реальную картину интернет-покрытия страны: информация от НКРСИ и мобильных операторов не давала точного представления. Поэтому данные, собранные в «полевых условиях» самими пользователями, позволяют получить более точную статистику.

К примеру, по данным nPerf, в Украине 3 337 населенных пунктов используют оптоволоконное покрытие. Однако официальная информации от НКРСИ гласит, что порядка 1 200 из них такого покрытия не имеют.

Напомним, в конце прошлого года Минцифры запустило сервис по тестированию интернет-скорости broadband.gov.ua. С его помощью жители Украины могут протестировать скорость интернет соединения, а также оставить отзыв о его качестве для дальнейшего создания карты покрытия страны интернетом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.