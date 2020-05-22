С 25 мая 2020 года Общественный союз «Инициатива “Чистое небо”» возглавит Вячеслав Миенко, директор по GR в группе 1+1 media, который с 2013 года отвечает в 1+1 media за проект по борьбе с пиратством и защиту контента группы. Заместителем руководителя Инициативы станет Николай Фаенгольд, и.о.руководителя дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia. Нынешний директор ОС «Инициатива “Чистое небо”» Катерина Федорова покидает проект по согласию сторон.

«Сотрудничество с таким профессионалом, как Катерина, — это уникальный опыт, за который мы очень ей благодарны. Благодаря нашей совместной работе мы смогли достичь значительных успехов в продвижении культуры легального потребления контента и противодействия воровству контента, которое пока, к сожалению, все еще имеет место на медийном рынке. За три года мы привлекли к уголовной ответственности не одного пирата, который в обход законодательства зарабатывал на украинских гражданах, предлагая им украденный контент медиагрупп. Мы гордимся, что привили многим гражданам привычку получать аудиовизуальную продукцию легальным путем. Ведь именно благодаря таким несложным и не слишком ресурсозатратным, в сравнении с практиками других европейских рынков, действиям украинское телевидение, кинематограф и другие медийные направления могут активно развиваться и предлагать потребителям еще более качественные продукты», — прокомментировал Вячеслав Миенко.

«За эти три года Инициативе “Чистое небо” под руководством Катерины Федоровой удалось совершить ряд системных и конструктивных отраслевых шагов. Начато сотрудничество с финансовой системой, продолжены и расширены проекты с Министерством экономического развития и торговли. Помощь от “Чистого неба” получали не только правообладатели в части защиты своего контента, но и рекламодатели — для них был создан сервис blacklists.org.ua. StarLightMedia всегда считал защиту контента и развитие легального онлайн-просмотра важным для будущего национальной креативной индустрии и вкладывал в это много ресурсов. Мы благодарны Катерине за ее веру в идею борьбы с воровством контента и за ее работу в Инициативе», — говорит Николай Фаенгольд.

Федор Гречанинов, Директор по стратегическому развитию Медиа Группы Украина, говорит: «Деятельность Инициативы «Чистое небо» способствовала многим позитивным изменениям, произошедшим на украинском медиарынке в части борьбы с пиратством: изменение законодательства, иное отношение к пиратским ресурсам ответственных рекламодателей и зрителей. Безусловно, мы не можем говорить о том, что пиратство побеждено. Вероятно, никогда окончательной победы и не будет, равно как и с другими правонарушениями. Мы можем только бороться за то, чтобы улучшить ситуацию, чтобы изменить картину. За последние годы такой сдвиг, безусловно, был сделан».

«Инициатива “Чистое небо” — замечательный проект с правильной и важной миссией, проект о ценности, справедливости, развитии. Мне удалось не только воплотить для него несколько полезных сервисов и партнерств, но и увидеть результат. Чтобы изменить мир, нужно начать с себя и убеждать других на своём примере, поэтому бороться с пиратством должны не только правообладатели, у которых воруют, но и рекламодатели, банки, вендоры оборудования, интернет-, ТВ- и хостинг-провайдеры: все те, кто тем или иным способом могут участвовать в развитии бизнеса воров. А главное — пользователь должен задуматься и сознательно принять ту или иную сторону. На данном этапе мое сотрудничество с Инициативой заканчивается, меня ждут новые проекты, но принципы, которыми я стремилась “заразить” всех окружающих, остаются со мной. Всем, с кем довелось познакомиться и поработать за последние несколько лет, огромное спасибо!», — комментирует Катерина Федорова.

Катерина возглавляла Инициативу последние 3 года — с 2017 года. Благодаря ее работе к “Чистому небу” присоединились такие компании как Global Images Ukraine (украинское представительство крупнейшей цифровой медиаплатформы Getty Images), крупная рекламная группа Publicis Groupe, исследовательская компания Gemius, индустриальное объединение правообладателей и игроков рекламного рынка «Индустриальный телевизионный комитет», производители сет-топ боксов Infomir. Катерина вела активное сотрудничество с другими объединениями, защищающими права интеллектуальной собственности – как украинскими, так и зарубежными: Украинская антипиратская ассоциация, Всеукраинская рекламная коалиция, Телекоммуникационная Палата Украины, Ассоциация музыкальной индустрии Украины, антипиратскими ассоциациями Польши, Латвии, Голландии, Британии, Дании и другими. Под руководством Катерины Инициатива «Чистое небо» запустила и активно поддерживает сервис для рекламодателей и провайдеров blacklists.org.ua. В 2019 году были подписаны меморандумы о сотрудничестве с Министерством развития экономики и сельского хозяйства, а также межбанковской ассоциацией ЕМА. Катерина вместе с командой «Чистого неба» также провели социальную кампанию #зачепило, направленную на конечного пользователя.

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