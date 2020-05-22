Спустя несколько дней после появления информации об отмене саммита IBC, намеченного на этот год, в IFA заявили о том, что их мероприятие состоится, но в ограниченном режиме.

Приняв своевременные меры для смягчения воздействия эпидемии коронавируса, правительство Германии начало вновь открывать целые сектора экономики и жизни страны – в частности, матчи Бундеслиги, которые возвратились в прошедший викенд. Данная новость появилась примерно через месяц после того, как организаторы IFA пообещали продолжить подготовку к проведению мероприятия, которое пройдёт в «новой инновационной концепции».

Почти за три месяца до старта IFA (которая должна пройти 3-5 сентября) организатор мероприятия – компания Messe Berlin – выражает уверенность в возможности проведения выставки, делая, впрочем, оговорку: выставка пройдёт в ограниченном режиме.

На этот раз мероприятие предлагается провести исключительно для обладателей специальных пригласительных, с жёстким контролем количества посетителей. Организаторы добавляют, что проведение мероприятия координируется с органами здравоохранения Германии, что должно гарантировать безопасность посетителям, при чётком соблюдении норм социальной дистанции, контроле над перемещением и соблюдением мер гигиены.

В IFA заявили, что в этом году мероприятие будет не просто миниатюрной версией саммита, а пройдёт в новом формате и будет разбито на четыре направления: Всемирная пресс-конференция IFA; IFA NEXT в сочетании с IFA SHIFT Mobility, ориентированные на передовые технологии; всемирные рынки IFA – для OEM и ODM; IFA для бизнеса, ритейла и отдыха.

Не касаясь финансовых аспектов, связанных с возможной отменой мероприятия, исполнительный директор IFA Berlin Йенс Хайтекер заявил: «В свете отмены многих мероприятий наша индустрия остро нуждается в платформе, на которой она сможет демонстрировать свои инновации, благодаря которым она сможет восстановиться и возродиться. Восстановление индустрии начнётся с IFA в Берлине.

Хайтекер также добавил, что при всей полезности виртуальных мероприятий им не хватает «непосредственности, практического опыта и человеческих связей, которые и делают такие саммиты, как IFA, невероятно полезными».

Тем не менее, в IFA продолжают планировать некоторые виртуальные мероприятия, хотя подробности пока и не сообщают.

Если всё будет продолжаться так, как планируется сейчас, IFA 2020, по всей видимости, будет скорее локальным мероприятием, ибо маловероятным кажется предположение о том, что многие компании захотят отправить своих топ-менеджеров в заграничные командировки.

Несмотря на то, что в IFA с уверенностью говорят о том, что мероприятие состоится, стоит напомнить о том, что нечто похожее мы слышали ещё на прошлой неделе от RAI в Амстердаме (где должен был пройти саммит IBC), а также от GSMA – перед отменой MWC в марте.

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