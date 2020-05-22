Компания A1 запустила в Беларуси первую 5G-сеть, построенную на основе автономной архитектуры. Сеть работает в тестовом режиме, передает TVnews.by.

Согласно данным, главным отличием такой сети является ее полная автономность. 5G Standalone (SA), в отличие от Non-Standalone (NSA), не использует привязку к инфраструктуре LTE. Разворачивать такую сеть на начальных этапах дольше и дороже, чем NSA, тем не менее, это дает возможность сразу предоставлять пользователям максимальные преимущества технологий пятого поколения.

«Для запуска связи стандарта 5G SA от А1 используется диапазон 3,5 ГГц. Тестовый запуск 5G-сети A1 позволил продемонстрировать более чем 10-кратное увеличение емкости сети и скорости передачи данных по сравнению с действующими 3G/4G-сетями оператора. Так, в ходе первого теста скорость сети максимально «разогнали» до 1,1 Гбит/c. В режиме стандартного тестирования при наличии нескольких терминалов (принимающих устройств) скорость загрузки данных на устройство (downlink) составляет в среднем 300 Мбит/с, скорость выгрузки данных в интернет (uplink) – 150 Мбит/c. При этом скорость отклика сети (ping) варьируется в пределах всего 10-15 миллисекунд». — пишет ресурс.

Как сообщил заместитель генерального директора компании А1 по техническим вопросам Кристиан Лаке, строительство независимой сети было конечной целью компании, поскольку для A1 важно предоставить абонентам все преимущества 5G. Основу для будущей 5G SA оператор заложил еще в 2006 году при запуске полностью виртуального ядра мобильной сети. В дальнейшем компания запустила в Беларуси NB-IoT, eSIM, VoLTE, VoWiFi, что позволило сегодня создать автономную сеть.

Отмечается, что в первую очередь 5G от A1 начнет работу в тестовом режиме на Октябрьской площади и в индустриальном парке «Великий камень» города Минск. В дальнейшем сеть появится на территории столичного комплекса «Минск-Арена» и возле «Дворца Спорта».

Напомним, в январе в столице Беларуси тестирование 5G-связи проводил оператор МТС. Пилотные зоны были развёрнуты на базе оборудования компаний Huawei и Cisco.

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