В ближайшее воскресенье клубный телеканал донецкого «Шахтёра» впервые осуществит показ матча в прямом эфире.

24 мая ФК «Шахтёр» проведет контрольный поединок с львовской футбольной командой «Рух». Live-трансляция данного поединка будет доступна зрителям телеканала Shakhtar TV. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Шахтёр».

Встреча с лидером Первой лиги состоится на территории тренировочного комплекса в Святошино. Начало в 11:00 по киевскому времени.

Напомним, Shakhtar TV – это клубный телеканал «Шахтёра», который доступен в сети оператора платного телевидения «ВОЛЯ». Трансляция канала также осуществляется на видеосервисе OLL.TV и с конца апреля в рамках спутниковой DTH-платформы Xtra TV.

Контентное наполнение Shakhtar TV включает всевозможные программы, посвященные жизни футбольного клуба — трансляции матчей, интервью с футболистами, аналитика, репортажи и т.д. Канал получил лицензию на вещание в феврале текущего года.

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